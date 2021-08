Ethikrat gegen Söders 2G-Vorschlag: "Starkes Eingreifen des Staates am gesellschaftlichen Leben"

Der bayrische Ministerpräsident Markus Söder fordert die Einführung der 2G-Regel. Danach sollten nur Geimpfte und Genesene Zugang zu Veranstaltungen in Innenräumen haben. Die Vorsitzende des Ethikrats warnt vor einem Eingreifen des Staates an der Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben.