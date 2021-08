Ethikrat-Mitglied Lob-Hüdepohl über Privilegien für Geimpfte: "Was ist daran verwerflich?"

Der dem Deutschen Ethikrat angehörende Theologe und Sozialethiker Prof. Dr. theol. Andreas Lob-Hüdepohl hat sich in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk zur Frage unterschiedlicher Rechte von Geimpften und Ungeimpften geäußert. Darin sagte er:

Diejenigen, die sich weigerten, würden sich "durch ihre Weigerung selber von bestimmten gesellschaftlichen Aktivitäten ausschließen". Dabei geht der Sozialethiker offenbar nicht nur von einer außerordentlich hohen Gefährdung durch SARS-CoV-2 für die Allgemeinheit aus, sondern auch davon, dass sich Herdenimmunität allein durch Impfung herstellen lasse. Das "Prinzip Teflon", wo der Gewinn kleben bleibe, aber die Nachteile abperlten, gehe nicht, so der Angehörige des Ethikrats weiter. Dies müssten Jene berücksichtigen, die sich nicht impfen lassen wollen. In einer Ungleichbehandlung von Geimpften und Ungeimpften sieht Lob-Hüdepol dann auch keinerlei Probleme. Der Theologe führt aus:

"Was ist daran verwerflich? Ich bin auch vom Automobil-Kraftverkehr ausgeschlossen, wenn ich keinen Führerschein mache. Ich muss in vielen Bereichen bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dass ich an diesem Bereich auch teilhaben kann. Warum nicht auch in diesem Bereich?"