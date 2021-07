Zahl der Verletzten bei Explosion in Leverkusen auf 31 gestiegen, ein Toter, vier Vermisste

Nach der Explosion im Chempark Leverkusen ist die Zahl der Verletzen auf 31 gestiegen. Fünf von ihnen werden intensivmedizinisch versorgt, wie die Kölner Polizei am Dienstagnachmittag mitteilte. Bisher hatte die Betreiberfirma Currenta des Chemparks die Zahl der Verletzten mit 16 angegeben. Bei dem Unglück kam ein Mensch ums Leben, vier weitere gelten bislang noch als vermisst. Chempark-Leiter Lars Friedrich sagte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz:

"Wir sind tief betroffen über diesen tragischen Unfall und den Tod eines Mitarbeiters. Unser besonderes Mitgefühl gilt vor allem den Angehörigen, aber auch den Kollegen, die mit ihm zusammengearbeitet haben."

Es seien schwere Stunden, viele Anwohner hätten Angst, so Friedrich weiter. Auch habe man "Hoffnung, dass die vier Vermissten noch lebend gefunden werden". Nach ihnen werde mit Hochdruck gesucht. Leverkusens Oberbürgermeister Uwe Richrath (SPD) sprach von einem "tragischen Tag" für die Stadt, die eng mit der Chemieindustrie verbunden sei. Der Chempark ist nach Unternehmensangaben einer der größten Chemieparks in Europa. An den drei Standorten des Chemparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen seien mehr als 70 Firmen angesiedelt.

Die Ermittlung der Ursache der gewaltigen Explosion konnte indes noch nicht beginnen. Die Arbeiten im Gefahrenbereich dauerten noch an, teilte die Polizei weiter mit. Erst wenn diese abgeschlossen seien, könnten die Brandspezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Zu der Explosion war es nach Angaben des Betreibers gegen 9.30 Uhr im Tanklager des Entsorgungszentrums gekommen.

(rt/dpa)