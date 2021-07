Explosion erschüttert Leverkusen: Rauchsäulen über Konzerngelände vom Chemieriesen Bayer

Eine Explosion hat am Morgen Leverkusen erschüttert. Wie unter anderem der WDR berichtet, steigen laut Zeugenberichten riesige Rauchsäulen über dem Gelände des Chemiekonzerns Bayer auf.

In der Sondermüll-Verbrennungsanlage vom Chempark Leverkusen ist es am Dienstagmorgen nach Angaben der Betreiberfirma Currenta zu einer Explosion mit starker Rauchentwicklung gekommen. Ersten Informationen des Chemparks zufolge ist die Ursache der Explosion noch unbekannt. Laut WDR soll es sich jedoch um einen Unfall in einem Tanklager handeln. Nach Informationen von BILD brenne die Übergabestation des Tanklagers des Betriebes. Das Feuer drohe, auf das dahinterliegende Gebäude mit brennbaren Lösemitteln überzugreifen. Unter der Übergabestation bzw. dem Tanklager befinde sich ein Tanklager mit 100.000 Litern brennbarer Eisenflüssigkeit.

Laut Polizei gibt es mehrere Verletzte. Mehr könne man aufgrund der noch äußerst unübersichtlichen Lage jedoch noch nicht mitteilen. Der Betreiber der Anlage spricht von mindestens zwei schwer verletzten und fünf vermissten Mitarbeitern.

++ UPDATE 11:21 Uhr ++Die Situation in #Leverkusen-Wiesdorf ist aktuell noch unübersichtlich. Wir sind mit vielen Polizeikräften vor Ort und klären die Situation. Es gibt mehrere Verletzte. — Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) July 27, 2021

Kurz nach der Explosion wurde die Bevölkerung mittels einer Warn-App über den Zwischenfall alarmiert. Die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Menschen, die sich im Freien befinden, sollen so schnell wie möglich ein Gebäude aufsuchen.

Die @Feuerwehr_Koeln befindet sich aktuell in einem Unterstützungseinsatz für die @Feuerwehr_Lev. Eine große Rauchsäule auf dem Gelände einer Müllverbrennungsanlage ist weithin sichtbar. Die Zuständigkeit liegt bei der Feuerwehr/Stadt Leverkusen. pic.twitter.com/lSr7jqlhqv — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe "Extreme Gefahr" ein. Das Autobahnkreuz Leverkusen-West sei gesperrt worden, meldet die Polizei. Außerdem gebe es eine Vollsperrung der A1 in beiden Fahrtrichtungen zwischen AK Leverkusen und Köln-Nord. Laut Autobahn Rheinland werden Baustellen geräumt, das Personal werde in Sicherheit gebracht. Weitere Autobahnen im Umfeld werden gesperrt.

BITTE UNBEDINGT RETTUNGSGASSE BILDEN!Alle Autobahnen und der Westring sind gesperrt. A1 zwischen Köln-Niehl und Kreuz Leverkusen.A3 zwischen Kreuz Leverkusen und Dreieck Langenfeld.A59 zwischen Kreuz Monheim-Süd und Kreiz Leverkusen-West. — Feuerwehr Köln (@Feuerwehr_Koeln) July 27, 2021

Werkfeuerwehr und Luftmesswagen sind im Einsatz. Feuerwehren aus dem weiten Umland sind zum Schadensort unterwegs. Nach Angaben der Betreiberfirma werden auf dem Gelände der Müllentsorgungsanlage unter anderem Sondermüll und giftige Stoffe entsorgt. Dazu sollen nach Informationen von Bild neben organischen und toxischen Abfällen unter anderem auch nicht mischbare reaktive Substanzen, silan- und phosphorhaltige Abfälle sowie Insektizide und Pestizide zählen.

Für die Bevölkerung wurde eine Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer zu erreichen ist: 0214-2605 99333

Mehr Informationen in Kürze.