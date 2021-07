Baden-Württemberg: Mehrere Tote nach Absturz eines Kleinflugzeugs

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs im Kreis Böblingen in Baden-Württemberg haben Einsatzkräfte mehrere Leichen an der Absturzstelle gefunden. Die genaue Zahl der Toten und deren Identität sind nach Angaben der Polizei noch unklar. Die Absturzursache wird ermittelt.

In Steinenbronn in Baden-Württemberg ist am Samstagmorgen ein Flugzeug abgestürzt. Die Absturzstelle liegt nach Angaben der Polizei in einem dicht bewachsenen Waldgebiet nordwestlich von Steinenbronn im Landkreis Böblingen.

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich laut Polizei um eine einmotorige Maschine vom Typ "Piper". Sie sei am Samstagmorgen gegen 9.40 Uhr vom Flughafen Stuttgart gestartet. Gegen 9.45 Uhr habe nach Angaben der Polizei ein Zeuge über Notruf den Absturz der Maschine gemeldet. Weiter teilte die Polizei mit:

"An der Absturzstelle fanden die Einsatzkräfte das Wrack der Maschine und mehrere verstorbene Personen. Der Flugschreiber konnte vor Ort geborgen werden."

Die Ermittlungen zur Absturzursache und zur Identität der Toten dauerten an. "Das Wrack und die Leichen müssen noch geborgen werden." Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Nachmittag mit vielen Helfern im Einsatz. Die Absturzstelle wurde weiträumig abgesperrt.

