Kommt die Corona-Impfpflicht für Bundeswehr-Soldaten?

In der US Army ist sie schon eine beschlossene Sache – bald auch in Deutschland? Für eine Corona-Impfpflicht für alle Bundeswehr-Soldaten macht sich die Wehrbeauftragte Eva Högl stark. Bislang gilt die Verpflichtung zur Corona-Impfung nur für Soldaten im Einsatz.