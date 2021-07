"Unsichtbare Wand": Kassenärzte-Chef Gassen hält Impfquote von 90 Prozent für "Science-Fiction"

Den von interessierten Kreisen geäußerten Forderungen nach immer höher schießenden Impfquoten hat der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen eine Absage erteilt, wie die Berliner Zeitung berichtet. Er stellte nüchtern fest:

"Wir müssen uns klarmachen, dass Impfquoten von 90 Prozent Science-Fiction sind. Wir werden die niemals erreichen."

Eine realistische Impfquote würde er "bei jenseits der 70 Prozent ansiedeln". Er sieht in der Impfkampagne den Zeitpunkt kommen, "wo man gegen eine unsichtbare Wand läuft, weil Menschen sich nicht impfen lassen wollen, weil sie Corona ignorieren oder weil sie Impfungen misstrauen".

Daneben verwies der 59-Jährige auch auf die etwa vier Millionen von einer Corona-Erkrankung "Genesenen". Bei einer Dunkelziffer von Faktor zwei bis drei oder gar darüber hinaus wären es eventuell noch deutlich mehr, die ohnehin als immun gelten könnten. Die entscheidende Frage sei daher:

"Wird die vierte Welle eine Laborwelle, wo man nur noch positive Befunde und keine Kranken mehr hat?"

In dem Fall rät er zu etwas mehr Entspannung, falls die Infektionszahlen per PCR-Tests in den nächsten Wochen wieder ansteigen sollten.

Mehr als 58 Prozent aller Menschen in Deutschland haben mit Stand vom Sonntag bereits mindestens eine Impfdosis erhalten. Vollständig geimpft sind etwas mehr als 42 Prozent. Deutschlandweit wurden neuesten Angaben zufolge binnen 24 Stunden exakt 2 Todesfälle verzeichnet, die mit COVID-19 einhergingen oder durch COVID-19 verursacht wurden.

