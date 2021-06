Ermittlungen nach Messerattacke von Würzburg: Täter schrie laut Zeugen "Allahu Akbar"

Am Tag nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg stehen für die Polizei umfangreiche Ermittlungen an. Der mutmaßliche Täters hatte am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt scheinbar wahllos auf Passanten eingestochen. Die Ermittler prüfen unter anderem ein islamistisches Motiv für die Tat.

Drei Menschen starben, mindestens fünf wurden schwer verletzt, darunter laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auch ein kleiner Junge. Zwei davon schweben noch in Lebensgefahr. Wie viele weitere Verletzte es gab, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag zunächst nicht:

"Die Ermittlungen dauern weiter an."

Zum Zustand der überlebenden Opfer konnte die Sprecherin nichts sagen. Sie kündigte für den Samstagnachmittag eine Pressekonferenz an - Uhrzeit und Ort standen zunächst nicht fest.

In der Nacht zu Samstag waren die Ermittler nach eigenen Angaben mit zahlreichen Einsatzkräften in der bayerischen Universitätsstadt am Main unterwegs, um die Hintergründe und den Ablauf der Tat zu klären. Derzeit wird unter anderem ein mögliches islamistisches Motiv des Angreifers geprüft, da der Somalier laut Zeugenaussagen bei dem Angriff "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben soll.

Der Verdächtige, ein 24-jähriger Somalier, der sich seit etwa fünf Jahren in Deutschland aufhalten soll und zuletzt in Würzburg in einer Obdachlosenunterkunft lebte, war bereits vor der Attacke polizeibekannt. Ein Beamter hatte ihn nach der Tat angeschossen, Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Der Verdächtige war laut Polizeiangaben in den vergangenen Monaten bereits gewalttätig gewesen und psychisch aufgefallen. Erst vor einigen Tagen sei er zwangsweise in eine psychiatrische Behandlung eingewiesen worden.

