Maskenpflicht im Unterricht entfällt in mehreren Bundesländern

In Berlin findet der Unterricht ab heute wieder in ganzen Klassen statt. Doch die Pflicht zum Testen und Tragen einer Maske im Unterricht bleibt. In anderen Bundesländern wagt man auch heir Lockerungen. In Sachen und Die fallenden Inzidenzen machen es möglich: Sachsen hebt Maskenpflicht an Schulen ab Montag auf