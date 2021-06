"Eine Fehlentscheidung": Deutscher Hygiene-Spezialist fordert Aufhebung der FFP2-Maskenpflicht

In der Debatte um die Verteilung von angeblich unzureichend geprüften Corona-Schutzmasken fordert die FDP den Einsatz eines Sonderermittlers. FDP-Bundestagsfraktionsvize Michael Theurer sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (Dienstag), dass die Faktenlage auf eine lange Fehlerkette beim Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hindeute.

Die Vorgänge, ergänzte Theurer, müssten schnell und lückenlos aufgeklärt werden. Für einen Untersuchungsausschuss im Bundestag sei es nun leider zu spät, gab Theurer mit Blick auf die im September anstehende Bundestagswahl zu bedenken. Er forderte daher:

Hintergrund der Debatte, die vor allem auch zwischen Union und SPD ausgetragen wird und deshalb die schwarz-rote Koalition belastet, ist ein Bericht im Spiegel über den Umgang mit angeblich minderwertigen, in China bestellten Anti-Corona-Masken.

Demnach sollten nach Plänen des vom Bundesminister Jens Spahn (CDU) geführten Gesundheitsministeriums solche Masken, die nicht nach hohen Standards getestet worden waren, an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose gehen. Nach einer Intervention des Bundesarbeitsministeriums sei davon Abstand genommen worden.

Spahn hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Masken aus China seien nachweislich geprüft worden. Sie hätten zwar keine EU-Zertifizierung, seien aber beim Infektionsschutz sicher.

Die SPD-Spitze hatte am Montag ihre Rücktrittsforderungen gegen Spahn aufrechterhalten. Die Grünen-Fraktion im Bundestag wirft dem Gesundheitsministerium vor, bereits im Sommer minderwertige Masken verteilt zu haben. Die Gesundheitsexpertin der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Maria Klein-Schmeink, erklärte gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland:

"Die zum Teil minderwertigen Masken sind im vergangenen Sommer an die Länder, an Kassenärztliche Vereinigungen, an Pflegeheime sowie an Einrichtungen der Wohnungslosen- und der Eingliederungshilfe gegangen."