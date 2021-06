Abrechnungsbetrug bei Schnelltests: Steuergewerkschaftler will nicht Jens Spahns Hilfssheriff sein

Bei der Abrechnung mit den Schnelltests in Deutschland droht ein heilloses Durcheinander. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung will genauso wenig prüfen wie die überforderten Gesundheitsämter. Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft nimmt die Finanzämter in Schutz. Das Problem bleibt ungelöst.