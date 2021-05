Inflation im Mai mit 2,5 Prozentpunkten so hoch wie zuletzt im September 2011

Die Inflationsrate in Deutschland ist im Mai so hoch wie zuletzt 2011. Verbraucher zahlen vor allem mehr für Lebensmittel und Energie. Seit Ende letzten Jahres sind die Verbraucherpreise damit den fünften Monat in Folge gestiegen.