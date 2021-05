AfD in Sachsen und Sachsen-Anhalt im Umfragehoch – Wanderwitz: "Nicht in der Demokratie angekommen"

In Umfragen bleibt die AfD in Sachsen mit 28,7 Prozent stärkste Kraft. Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU an. Für den Ostbeauftragten Marco Wanderwitz ist klar: AfD-Wähler sind "nicht in der Demokratie angekommen".