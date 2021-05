AfD setzt im Bundestagswahlkampf auf Spitzenduo aus Alice Weidel und Tino Chrupalla

Die 32.000 AfD-Mitglieder konnten seit dem 17. März online für ihr Kandidaten-Duo für die Bundestagswahl abstimmen. 14.815 Mitglieder nahmen teil (48,14 Prozent). 0,58 Prozent enthielten sich der Stimme.

Die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Bundestagsfraktion und der Bundeswehr-Generalleutnant a.D. wollten frischen Wind in die Fraktion bringen. Cotar und Wundrak zählen zum Lager um den wirtschaftsliberalen Parteichef Jörg Meuthen, der die beiden Freiheitlich-Konservativen unterstützte.

Bei der ersten Wahl wäre allerdings eine übergreifende Kombination aus Cotar und Chrupalla möglich gewesen, die er auf dem Dresdner Parteitag "CC Top" nannte. Das scheiterte allerdings an Chrupalla, der auch gerne alleine kandidiert hätte. Zusammen mit Alice Weidel orientiert sich das Duo am rechtsnationalen Lager um den Thüringer Björn Höcke. AfD-Pressesprecher Marcus Schmidt sagte gegenüber RT DE:

"Das Team Weidel/Chrupalla ist nicht an irgendeinen Flügel orientiert. Es repräsentiert natürlich die gesamte Breite der AfD, also auch die Wirtschaftsorientierte. Zum Thema Corona-Hilfen werden sich beide natürlich auch für eine möglichst schnelle Rückkehr in den Normalbetrieb und eine rasche Beendigung der Lock-Down-Maßnahmen einsetzen, was natürlich nicht heißt, dass wir Hilfen für die Wirtschaft ablehnen. Diese sollten konsequent ausgereicht werden, was ja derzeit nicht passiert."