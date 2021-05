Maskenpflicht bleibt: Niedersachsen knickt vor Twitter-Shitstorm ein

Auch bei gleichbleibend niedriger Inzidenz will die Regierung von Niedersachsen die Maskenpflicht nicht abschaffen. Anderslautende Pläne sahen vor, die Pflicht in manchen Geschäften aufzuheben. Bei Twitter hatten sich unerwartet viele Leute für die Beibehaltung der Pflicht ausgesprochen.

Nach (vorsichtigen) Ankündigungen der Regierung von Niedersachsen, bei gleichbleibender Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht aufzuheben, hat es einen Sturm der Entrüstung in den sozialen Medien gegeben. Unter dem Hashtag #diemaskebleibtauf formierte sich eine Welle der Empörung gegen solcherlei Absichten.

Die Landesregierung in Hannover veröffentlichte am 10. Mai einen "Stufenplan 2.0 – Die drei Lockerungsschritte im Überblick". Dank des umsichtigen Verhaltens der Einwohner von Niedersachsen, so heißt es im Vorwort, könne man sinkende Infektionszahlen registrieren und Lockerungen beschließen.

Ganz ehrlich, die Maskenpflicht in Supermarkt & Co. abzuschaffen, bevor nicht alle geimpft sind, die geimpft werden wollen, ist mit das Dümmste, was ich seit Beginn der Pandemie gehört habe. Wer hat als Kunde oder Unternehmer irgendeinen Nachteil durch Masken? #diemaskebleibtauf — Otto Redenkämper (@FensterRentner) May 21, 2021

Ja wie - ja was? Rolle rückwärts? Das wäre mehr als wünschenswert. #diemaskebleibtaufhttps://t.co/ckifsLCsNo — 🔴 Judith Sauer (@Judith__Sauer) May 21, 2021

Niedersachsen kündigte am Freitag an, die Pläne zur Lockerung der Maskenpflicht noch einmal zu überdenken, wie dpa meldete. Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) gab dem Druck der sozialen Netzwerke nach und erklärte am Freitag auf Twitter: "Es wird keine Aufhebung der Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in Niedersachsen geben."

