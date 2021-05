"Antisemitismus": Horst Seehofer droht nach Ausschreitungen bei Protesten gegen Israel Strafen an

Der Nahost-Konflikt hat am Samstag auch in Deutschland Tausende Menschen auf die Straße getrieben. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte harte Strafen an, falls es zu Angriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland käme.