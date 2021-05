Positionspapier: FDP plant Steuererleichterungen für Wirtschaft und Gutverdiener

Die FDP will nach einem Bericht der FAZ mit dem Versprechen von Steuersenkungen für Unternehmen und Gutverdiener in den Bundestagswahlkampf ziehen. Innerhalb von fünf Jahren sollen 600 Milliarden Euro in der Privatwirtschaft mobilisiert werden.