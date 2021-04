Kritik an Merkel: Künstler und Wissenschaftler fordern höhere Steuern für Reiche

In einem offenen Brief an die Bundesregierung fordern mehr als 100 Künstler und Intellektuelle eine höhere Besteuerung von Wohlhabenden. Dabei wird auch die Weigerung von Bundeskanzlerin Angela Merkel für eine Vermögensabgabe kritisiert.