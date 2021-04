Corona-Vakzin viel sicherer als Tests: Merkel gegen Gleichstellung von Getesteten und Geimpften

Kurz vor dem heutigen Impfgipfel hat sich Kanzlerin Merkel dagegen ausgesprochen, in Bezug auf die Rückgabe von Freiheitsrechten Geimpfte und Getestete gleichzustellen. Die Sicherheit der Impfung sei viel robuster als die Sicherheit von Tests, wurde sie zitiert.

Für Getestete könne nicht das gelten, was für vollständige Geimpfte gelte, sagte Merkel am Montag in einer hybriden Sitzung des CDU-Präsidiums. Zuerst hatte die Bild-Zeitung darüber berichtet.

Außerdem hieß es, Gesundheitsminister Jens Spahn habe im Präsidium gesagt, die Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht müssten weiterhin bleiben, bis eine Gruppenimmunität erreicht sei. Es sei zudem eine große Herausforderung, bei Migranten für eine Impfung zu werben. Auch die Migrationsbeauftragte der Bundesregierung Annette Widmann-Mauz habe über die Probleme gesprochen, Migranten beim Thema Corona zu erreichen. Dies funktioniere auf konventionellen Wegen nicht.

Bei dem heutigen Impfgipfel soll im Mittelpunkt stehen, welche Corona-Beschränkungen für Geimpfte und für wieder Genesene wegfallen könnten. Außerdem soll es um Fragen der Priorisierung gehen – also wann wer berechtigt ist, sich impfen zu lassen. Anschließend ist eine Pressekonferenz mit der Kanzlerin geplant.

Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Montag haben 23,4 Prozent der Deutschen die erste Teilimpfung gegen COVID-19 erhalten und 7,2 Prozent sind vollständig geimpft. Somit ist mehr als jeder fünfte Bürger mindestens einmal geimpft.

