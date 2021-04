Baden-Württemberg: Grüne wollen Koalition mit CDU fortsetzen

Am Donnerstag hatte sich der Parteivorstand von Bündnis90/Die Grünen in Baden-Württemberg auf eine Fortführung der Koalition mit der CDU geeignet. Zuvor soll es Meinungsverschiedenheiten gegeben haben, ob man weiter mit der CDU oder in einer Ampelkoalition regiert.