"Schüren irrationaler und extremer Angst" – Offener Ärztebrief an Lauterbach

Offener Brief an @Karl_Lauterbach von @docbrandenburg, mir und 35 Ärztinnen und Ärzten. #COVID19#Covid_19#Corona#coronavirus@1bis19de Er "schürt irrationale und extreme Angst" und soll seine politischen Ansichten nicht weiter als ärztlich ausgeben. Hier der offene Brief. pic.twitter.com/KAStqAUYD4