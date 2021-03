BioNTech Gründer rechnet mit Lockdown bis Herbst und spricht sich für regelmäßige Corona-Impfung aus

Steigende Inzidenzzahlen scheinen ein Ende des Corona-Lockdowns in weite Ferne zu rücken. BioNTech-Gründer Ugur Sahin glaubt, dass ein Großteil der Beschränkungen im Herbst aufgehoben sein wird. Bis dahin müssen wir aber noch mit den Schutzmaßnahmen leben. Dass das Virus ganz aus unserem Alltag verschwinden wird, glaubt der Unternehmer und Bundesverdienstkreuzträger nicht. Sahin zur Welt am Sonntag:

"In vielen Ländern in Europa und in den USA werden wir wahrscheinlich Ende des Sommers in der Situation sein, nicht mehr in einen Lockdown zu müssen."