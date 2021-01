Berliner Gesundheitssenatorin empört über Lieferstau bei Impfungen – BioNTech weist Schuld von sich

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) äußerte sich empört über die anhaltende Unklarheit über die weiteren Lieferungen des Corona-Impfstoffs vom Unternehmen BioNTech. Nach dem bundesweiten Impfstart am 27. Dezember wurde bekannt, dass die nächste Lieferung des Impfstoffes voraussichtlich erst zum 11. Januar kommen wird. Zwischenzeitlich erklärte das Bundesgesundheitsministerium, dass man mit BioNTech eine Auslieferung zum 8. Januar geplant habe. Klarheit über die genauen Mengen und Lieferzeitpunkte gibt es bislang nicht.

Kalayci sagte am 1. Januar gegenüber der Deutschen Presse-Agentur:

"Ich erwarte jetzt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Aufklärung und endlich eine verlässlich und belastbare Auflistung des Impfstoffes, der da kommen soll. Wir wissen ja noch nicht einmal, ob die jetzt für den 8. Januar angekündigte Lieferung zusätzlich oder nur vorgezogen ist. Und jetzt weiß die Firma BioNTech offenbar auch nicht, was sie leisten, was sie liefern kann. So können wir die Priorisierung, die der Bund uns vorgegeben hat, nicht umsetzen."