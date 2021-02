Profitstreben – Pfizer und BioNTech in der Kritik wegen hohen Preises für Impfstoff

Im Sommer vergangenen Jahres erhielt die EU-Kommission ein streng vertrauliches Angebot der Pharmahersteller Pfizer und BioNTech, um Millionen Impfungen zu ermöglichen. Nach Informationen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung (SZ) betrug der Preis darin 54,08 Euro pro Dosis, einer Abnahme von 500 Millionen Dosen. Insgesamt wollte BioNTech-Pfizer 27 Milliarden Euro, um genug Impfstoffe zu liefern, mit dem fast die Hälfte der EU-Bevölkerung geimpft werden könne. Erst im November kam die EU zu einem Vertragsabschluss mit Pfizer/BioNTech. Anfang dieses Jahres kritisierte BioNTech-Chef Ugur Sahin die Verhandlungen mit der EU in einem Interview mit dem Spiegel:

"Der Prozess in Europa lief sicherlich nicht so schnell und geradlinig ab wie mit anderen Ländern. Offenbar herrschte der Eindruck: Wir kriegen genug, es wird alles nicht so schlimm, und wir haben das unter Kontrolle. Mich hat das gewundert."