Corona-Impfung mit AstraZeneca in Deutschland ausgesetzt

Die Corona-Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca sind in Deutschland vorsorglich ausgesetzt, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Bundesregierung folge damit einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), teilte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums am Montag mit.

Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa halte das Institut weitere Untersuchungen für notwendig. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, "ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken".

Dänemark, Norwegen, Island, Bulgarien, Rumänien, Irland und die Niederlande hatten die Imfungen mit AstraZeneca bereits ausgesetzt. Hierzulande hatte das PEI jedoch noch kurz zuvor erklärt, dass es über keinerlei Hinweise verfüge, dass ein Todesfall in Dänemark mit der Impfung in ursächlicher Verbindung stehe.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Entscheidungen dieser Länder kritisiert und bedauert, dass AstraZeneca dort nicht mehr verwendet werde. Die allermeisten EU-Länder verwendeten das Produkt weiterhin, hatte der Minister zugleich betont.

Noch auf der Sitzung des CDU-Präsidiums am heutigen Montag solle Spahn erklärt haben, man müsse in Sachen Impfung "die positiven Geschichten erzählen", wie der Chefreporter des Boulevardblattes Bild auf Twitter schrieb. In den Impfzentren gebe es "nur gutgelaunte Menschen", so Spahn.

Spahn im Präsidium: „Müssen die positiven Geschichten erzählen.“ Bei Besuch im Impfzentrum seien „nur gut gelaunte“ Menschen: „Wir haben 6 Millionen Geimpfte. In jeder Familie gibt es mittlerweile jmd, der geimpft ist, haben Test-Angebot flächendeckend. Das muss erzählt werden.“ — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) March 15, 2021

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich noch am Montagmorgen dafür ausgesprochen, das Image des Impfstoffs zu verbessern. Der Ministerpräsident verlangte eine "klare Ansage" der Behörden in Deutschland, wie gut der Impfstoff von AstraZeneca sei. Zudem sollten – um Werbung zu machen – nach dem Willens Söders vorrangig Politiker mit dem Vakzin geimpft werden.

Mehr Informationen in Kürze