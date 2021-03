Neue Fälle von Blutgerinnseln nach Impfung mit AstraZeneca – Norwegen ruft zu Achtsamkeit auf

Gleich drei Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind in Norwegen nach einer AstraZeneca-Impfung erkrankt. In immer mehr EU-Staaten wächst die Skepsis gegenüber dem Impfstoff. Laut der EU-Arzneibehörde gibt es bislang jedoch keine Auffälligkeiten.

In Norwegen sind bei drei jungen Menschen Blutgerinnsel beziehungsweise Hirnblutungen aufgetreten, nachdem sie mit dem Impfstoff des Unternehmens AstraZeneca geimpft worden waren. Wie die norwegische Gesundheitsbehörde Folkehelseinstituttet am Samstag mitteilte, arbeiten alle drei im Gesundheitswesen. Es werde nun untersucht, ob es einen Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Blutgerinnsel gibt. "So etwas ist sehr selten, aber sehr ernst", sagte Steinar Madsen von der Arzneimittelbehörde dem norwegischen Rundfunk NRK.

Außerdem seien mehrere Fälle gemeldet worden, in denen junge Geimpfte Hautblutungen oder blaue Flecken bekommen hätten, sagte Sigurd Hortemo vom Folkehelseinstituttet. Das könne ein Hinweis auf eine niedrige Anzahl an Blutplättchen (Thrombozyten) sein, was wiederum innere Blutungen auslösen könne.

Personen unter 50 Jahren, die in den letzten zwei Wochen mit dem AstraZeneca-Wirkstoff geimpft wurden, sind nun aufgefordert, genau auf Nebenwirkungen zu achten und bei Blutungen oder blauen Flecken zum Arzt zu gehen.

In Norwegen wurden bislang 121.820 Dosen des britisch-schwedischen Impfstoffs gegen das Coronavirus verabreicht. Am Donnerstag stoppte die Gesundheitsbehörde die Vergabe des AstraZeneca-Impfstoffes, nachdem in Dänemark ein Mensch kurz nach der Impfung an einem Blutgerinnsel gestorben war. Die Dänen haben bislang aber keinen eindeutigen Zusammenhang feststellen können.

Auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte erklärt, dass es keine auffällige Häufung von Thrombosen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gebe. Aus Sicht der Behörde überwiegen die Vorteile des Impfstoffs dessen Risiken und er weiterhin verabreicht werden kann. Ähnlich äußerte sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Freitag:

"Nach all den Vorfällen, die bisher berichtet und untersucht wurden, ist der Nutzen bei Weitem höher als das Risiko, und das gilt auch weiterhin."

AstraZeneca hat die Vorfälle in Dänemark zurückhaltend kommentiert. Man sei sich der dänischen Entscheidung bewusst, sagte ein Sprecher des britisch-schwedischen Pharmakonzerns. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa hieß es:

"Die Sicherheit des Impfstoffs ist in klinischen Phase-III-Studien ausführlich untersucht worden, und die von Experten begutachteten Daten bestätigen, dass der Impfstoff generell gut verträglich ist."

Eine Stellungnahme des Unternehmens zu mutmaßlichen Nebenwirkungen bei der Impfung in Norwegen liegt bislang nicht vor.

