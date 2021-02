Düsseldorf: Verweilverbot am Rheinufer nach Überfüllung am Wochenende

Am vergangenen Wochenende besuchten – wohl angezogen vom guten Wetter – große Massen die Düsseldorfer Altstadt. Was zu normalen Zeiten ein völlig banales Ereignis wäre, sorgt in der Corona-Pandemie für schärfere Regeln für Stadtbesucher.