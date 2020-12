Leere Straßen in Dresden, Einkaufstrubel in Berlin: Deutschland in und vor dem Knallhart-Lockdown

Während die meisten Bundesländer ihre Läden erst am Mittwoch dichtmachen, war es in Sachsen bereits am Montag so weit. Die eigene Wohnung darf dort nur noch aus triftigen Gründen verlassen werden. In Berlin dagegen herrscht noch Trubel in den Einkaufsstraßen.