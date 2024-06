Diplomat mit Sturmgewehr: Großbritannien ruft seinen Botschafter in Mexiko nach Skandalvideo zurück

Großbritannien hat auf eine ziemlich diskrete Weise seinen Botschafter in Mexiko abberufen. Mehrere Medien bemerkten, dass der Lebenslauf von Jon Benjamin auf der offiziellen Seite des Außenministeriums in London geändert wurde. Anstelle des Präsens sahen die Journalisten in der entsprechenden Profilzeile plötzlich nur noch die Vergangenheitsform.

Der Grund für die Amtsenthebung dürften keine Differenzen zwischen den beiden Ländern, sondern das Benehmen des Diplomaten gewesen sein. Zuvor hatte sich im Internet ein umstrittenes Video mit Benjamin rasant verbreitet. Die Aufnahme zeigt den Botschafter, wie er in einem Auto sitzend seine Mitfahrer spaßeshalber mit einem Sturmgewehr anvisiert. Ursprünglich war das skandalöse Video in einem anonymen Profil auf der Plattform X erschienen, hinter dem verärgerte Mitarbeiter der britischen Botschaft in Mexiko stecken könnten. Im Begleittext wurde Benjamin übelgenommen, dass er sich einen solchen Witz erlaube, während man in Mexiko täglich Mordfälle registriere. Nach einem Bericht der Zeitung El Heraldo de México soll sich der Vorfall während einer Reise in die Bundesstaaten Durango und Sinaloa ereignet haben.

⚡️Diplomático británico Jon Benjamin, exembajador en Ghana y México, despedido por apuntar con un arma a un empleado pic.twitter.com/5u4nbjreyW — Sepa Más (@Sepa_mass) May 31, 2024

Benjamin war im Jahr 2021 in Mexiko eingetroffen. Zuvor hatte er von 2009 bis 2014 das Amt des britischen Botschafters in Chile bekleidet. Weitere vier Jahre hatte er als Hoher Kommissar in Ghana verbracht, um gleich danach zum Direktor der Diplomatischen Akademie in London zu werden. Mittlerweile übernahm Rachel Brazier die Leitung der britischen Botschaft in Mexiko.

