Mexikanischer Präsident rät zur Lektüre von Tolstoi, Dostojewski und Gogol

Der Präsident von Mexiko hat Jugendlichen geraten, Tolstoi, Dostojewski und Gogol zu lesen. Er betont, dass das Buch den sozialen Medien überlegen sei. Unterdessen empfiehlt Russlands Außenminister ähnliche Werke europäischen Lesern. Regisseur Kusturica plant, Dostojewskis Romane neu zu verfilmen.

Quelle: Gettyimages.ru © Eyepix Group/LightRocket

Der mexikanische Präsident Manuel López Obrador hat sich in den sozialen Medien X an junge Menschen gewandt und ihnen geraten, die Werke von Leo Tolstoi, Fjodor Dostojewski und Nikolai Gogol zu lesen: "Hinweis für junge Leute: Bei allem Respekt vor TikTok und den sozialen Medien, es gibt nichts Besseres als die Lektüre eines guten Buches." Analyse Diebstahl einst geraubter russischer Raritäten im Westen – Rache für Cancel-Kultur oder Profitgier? Der Staatschef begleitete seinen Beitrag in den sozialen Netzwerken mit einem Internetlink zu einer Liste von Literatur, die er jungen Menschen in Mexiko zu lesen empfiehlt. Insbesondere nannte er vier Bücher von Tolstoi: "Krieg und Frieden", "Staat – Kirche – Krieg", "Was ist mein Glaube?" und "Das Reich Gottes ist in Euch". Dazu "Verbrechen und Strafe" von Dostojewski und "Taras Bulba" von Gogol. Darüber hinaus empfahl Obrador der jungen Generation, sich mit Lenins Arbeit "Staat und Revolution: Die Lehre des Marxismus vom Staat und die Aufgaben des Proletariats in der Revolution" sowie mit Niccolò Machiavellis Traktat "Der Fürst" vertraut zu machen. Die Liste der empfohlenen Werke des mexikanischen Präsidenten enthält auch die Autobiografie des südafrikanischen politischen Führers Nelson Mandela "Der lange Weg zur Freiheit" und das Werk des kubanischen Unabhängigkeitskämpfers José Martí "Unsere Amerika". Die meisten der vom mexikanischen Präsidenten empfohlenen Werke befassen sich mit der Geschichte des Landes vor der spanischen Kolonisierung, dem Kampf um Unabhängigkeit und der Staatsbildung. Zuvor hatte der russische Außenminister Sergei Lawrow seine Empfehlungen an die spanische Zeitung La Vanguardia weitergegeben, die eine Umfrage unter den führenden politischen Persönlichkeiten der Welt durchgeführt hatte. Lawrow empfahl den europäischen Lesern, sich ebenfalls mit dem Roman "Verbrechen und Strafe" von Dostojewski und "Taras Bulba" von Gogol vertraut zu machen. Er riet außerdem, "Die Insel Krim" von Wassili Aksjonow und "Die weiße Garde" von Michail Bulgakow zu lesen. Alles auf Russisch – Kusturica verfilmt Dostojewski und einen der modernen russischen Romane Zuvor war bekannt geworden, dass der Filmregisseur aus Bosnien und Herzegowina Emir Kusturica die Handlungen der Romane "Verbrechen und Strafe" und "Der Idiot" von Dostojewski in einem einzigen Film vereinen wird. Der kommende Film trägt den Titel "Verbrechen ohne Strafe" und wird in St. Petersburg und Sibirien gedreht. Der Regisseur sagte, dass der Film eine Kombination zweier literarischer Werke sein wird und sich als "gesellschaftlich relevanter Film" erweisen könnte. Für die Zukunft plant Kusturica, auch den Roman "Laurus" von Jewgeni Wodolaskin zu verfilmen und einen Film über ein Werk von Gogol zu drehen. Bei Letzterem hat er sich jedoch noch nicht entschieden, welches seiner Werke er verfilmen wird. Mehr zum Thema - Schweizer Zensur-Tirade gegen Buchhandlung: Tagesanzeiger schießt gegen Orell Füssli

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.