Infantino: Fußball-WM 2034 findet in Saudi-Arabien statt

Seit Dienstag steht fest: Saudi-Arabien wird die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2034 austragen. Da der einzige Mitbewerber Australien seine Bewerbung an diesem Tag offiziell zurückzog, ist das Land ohne Wahlabstimmung der Sieger.

Quelle: Gettyimages.ru © gladder

Der Präsident des Internationalen Fußballverbands (FIFA), Gianni Infantino, hat angekündigt, dass Saudi-Arabien die Fußballweltmeisterschaft 2034 ausrichten wird. Australien hatte am Dienstag seine Bewerbung zurückgezogen, sodass Saudi-Arabien der einzige Kandidat für die Ausrichtung des Turniers ist. Die Gastgeber für die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 werden offiziell beim FIFA-Kongress im vierten Quartal 2024 bestimmt. Infantino schrieb dazu auf Instagram: "Das größte Turnier der Welt wird 2026 von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten in Nordamerika ausgerichtet. Die nächsten beiden Weltmeisterschaften werden in Afrika (Marokko) und Europa (Portugal, Spanien) ausgetragen, mit drei Jubiläumsspielen in Südamerika (Argentinien, Paraguay, Uruguay) im Jahr 2030 und Asien (Saudi-Arabien) im Jahr 2034. Drei Auslosungen, fünf Kontinente und 10 Länder, die an der Ausrichtung des Turniers beteiligt sind ‒ das macht den Fußball wirklich global." Mehr zum Thema - Deutschland, Katar und die WM – Eine Nachbetrachtung und eine Vorschau

