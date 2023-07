Gruppenvergewaltigung? Sechs Deutsche "mit Migrationshintergrund" auf Mallorca verhaftet

In der Nacht zum Donnerstag sollen sechs Männer in einem Hotel auf Mallorca eine 18-jährige Deutsche vergewaltigt haben. Nach Informationen der "Bild" handelt es sich bei den Verdächtigen um Deutsche mit Migrationshintergrund, die spanische Presse spricht nur von Deutschen. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft.

Quelle: www.globallookpress.com © Clara Margais/dpa

Sechs Männer im Alter von 21 bis 23 Jahren, die deutsche Staatsangehörige sind und nach Informationen der Bild Migrationshintergrund haben, wurden am Donnerstag auf der spanischen Mittelmeerinsel Mallorca festgenommen und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Pressemitteilung der örtlichen Polizei wird ihnen die Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Frau, einer Deutschen, vorgeworfen. Die Tat soll sich bereits in der Nacht zum Donnerstag ereignet haben. Medienberichten zufolge hatten zwei der sechs Männer ihr späteres Opfer am Strand (nach einigen Presseberichten auf dem berühmten "Ballermann") kennengelernt. Dort soll es zunächst zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr gekommen sein. Später sei man in ein Hotel gegangen, wo insgesamt fünf weitere Männer dazugekommen waren. Vier von diesen hätten das Opfer zu sexuellen Handlungen gezwungen. Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann Laut Pressemitteilung der Polizei wurde der sexuelle Übergriff von einem der jetzt Inhaftierten mit einem Mobiltelefon gefilmt. In anderen Presseberichten gibt es teilweise abweichende Darstellungen zum mutmaßlichen Tathergang. Nach der Tat sei die junge Frau ins Bad des Hotelzimmers geflüchtet. Einer der Männer soll ihr Hilfe angeboten und sie in ihr Hotel gebracht haben, wo die Polizei alarmiert wurde. Die junge Frau wurde noch in der Nacht nach ersten Befragungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Tatverdächtigen drohen nach spanischem Strafgesetzbuch Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Mehr zum Thema – Sexuelle Übergriffe am Schlachtensee – Durchsuchung bei verdächtigen Jugendlichen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.