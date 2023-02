"Mrs. Universe" kommt erstmals aus Russland

Am Wochenende ist die Russin Jelena Maximowa in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zur neuen "Mrs. Universe" gekürt worden. Der Schönheitswettbewerb wird seit dem Jahr 2007 unter verheirateten, geschiedenen und verwitweten Frauen durchgeführt.

Quelle: Sputnik © Maxim Bogodwid

Jelena Maximowa aus Russland hat am Wochenende den Schönheitswettbewerb "Mrs. Universe" gewonnen. Die 34-Jährige wurde in einem Dorf in der Republik Udmurtien geboren. Derzeit lebt sie in Ischewsk und betreibt dort mehrere Sprachzentren. Sie hat zwei Kinder, berichtet die Agentur TASS. Insgesamt 120 Frauen schafften es ins Finale, darunter Teilnehmerinnen aus China, Japan, Indien, Weißrussland, der Ukraine, Deutschland und den USA. Die Veranstaltung fand dieses Jahr vom 30. Januar bis 5. Februar in Sofia, Bulgarien statt. Der internationale Schönheitswettbewerb findet seit dem Jahr 2007 statt. Zur Teilnahme berechtigt sind verheiratete, geschiedene oder verwitwete Frauen zwischen 18 und 55 Jahren. "Es ist eine große Ehre für mich, Russland bei einem so ernsthaften Wettbewerb zu vertreten. Und ich freue mich sehr, dass ich mit einem Sieg zurückkehre. Es ist besonders angenehm, die erste Teilnehmerin zu sein, die Russland den Sieg gebracht hat", sagte die Gewinnerin. Конкурс красоты "Миссис Вселенная" впервые выиграла представительница России. Почетный титул получила 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова. pic.twitter.com/xF18NWLXiz — ФедералПресс (@FederalPress) February 6, 2023 Mehr zum Thema - Olympischer Rat von Asien lädt Russland und Weißrussland zu Asienspielen ein

