Olympischer Rat von Asien lädt Russland und Weißrussland zu Asienspielen ein

Der Olympische Rat von Asien hat Russland und Weißrussland zur Teilnahme an den Asienspielen eingeladen, die im Herbst in China stattfinden. Unterdessen prüft das IOC derzeit die Zulassung der betroffenen Athleten zu internationalen Wettkämpfen unter neutraler Flagge.

"Der OCA glaubt an die verbindende Kraft des Sports und daran, dass alle Athleten, unabhängig von ihrer Nationalität oder dem Pass, den sie besitzen, in der Lage sein sollten, an Sportwettkämpfen teilzunehmen", heißt es auf der Webseite der Organisation. Gleichzeitig unterstreicht der Olympische Rat von Asien seine Solidarität mit der Ukraine.

Die Asienspiele finden vom 23. September bis 8. Oktober in Hangzhou, China, statt.

Ferner heißt es, die Organisation warte auf eine Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), das derzeit nach Möglichkeiten suche, den russischen und weißrussischen Athleten die Rückkehr zu den Wettkämpfen unter strengen Bedingungen zu ermöglichen.

Am Mittwoch hatte das IOC mitgeteilt, dass es erwägt, russischen Athleten, die "die Olympische Charta uneingeschränkt respektieren" und den Ukraine-Krieg nicht befürworten, die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen zu erlauben. Nach Angaben der Spitze des Internationalen Olympischen Komitees hat sich eine "große Mehrheit der Teilnehmer" von Beratungen mit Verbänden und Athletenvertretern dafür ausgesprochen, einen Weg für die Beteiligung der Sportler beider Länder "unter strengen Bedingungen" zu prüfen. "Kein Sportler sollte nur wegen seines Passes an der Teilnahme an Wettkämpfen gehindert werden", hieß es in einer Pressemitteilung.

Statement on solidarity with Ukraine, sanctions against Russia and Belarus, and the status of athletes from these countries👇 https://t.co/OGk1HqoN1N — IOC MEDIA (@iocmedia) January 25, 2023

Ein Olympia-Gipfel im Dezember hatte Athleten aus Russland und Weißrussland die Tür zur Rückkehr in internationale Sportwettkämpfe geöffnet. Die Gipfel-Teilnehmer hatten einstimmig dafür votiert, einen Antrag des OCA zu prüfen, der eine Teilnahme an seinen Wettbewerben unter neutraler Flagge und ohne Abspielen der Hymnen ermöglichen will.

Vor kurzem hatte IOC-Präsident Thomas Bach erklärt, er sei zwar der Ansicht, dass die Sanktionen gegen die Regierungen von Russland und Weißrussland fortgesetzt werden sollten, er hoffe aber, Wege für Athleten aus den beiden Ländern zu finden, um weiterhin auf dem internationalen Feld antreten zu können.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij teilte diese Woche mit, er habe in einem Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron betont, dass russische Sportler bei den Olympischen Spielen in Paris seiner Meinung nach "keinen Platz" haben sollten.

Verschiedene Qualifikationsveranstaltungen für die Sommerspiele 2024 in Paris haben bereits begonnen. Dabei versuchen mehr als 10.000 Athleten aus zahlreichen Ländern, sich die Teilnahme an der Veranstaltung zu sichern, die insgesamt 32 Sportarten umfassen wird.

