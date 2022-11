MDR verteidigt Corona-Kritikerin Nena: Meinungsfreiheit ist wichtig

Seit Nenas Auftritt in der MDR-Fernsehshow "Schlagerjubiläum" hagelt es Kritik für die Einladung der corona-kritischen Künstlerin. MDR und Showmaster Silbereisen ernteten Shitstorms. In einer Stellungnahme verteidigt der MDR die Künstlerin und die Meinungsfreiheit.

Die erfolgreichste deutsche Popsängerin Nena hat in den vergangenen beiden Jahren bei Konzerten die Einhaltung von Corona-Regeln abgelehnt und ihre Zuschauer ermutigt, diese Regeln zu missachten. Die Sängerin ließ sich auch durch massive Kritik der Medien und ihrer Schlagerkollegen nicht von ihrer Haltung abbringen. Diesbezügliche Kritik hätten laut Berliner Kurier zum Beispiel die Sänger Matthias Reim und Kerstin Ott geäußert.

Aufgrund der negativen Reaktionen auf ihre Maßnahmenkritik und ihrer Ablehnung der gesellschaftlichen Spaltung in Geimpfte und Ungeimpfte habe Nena ihre geplante Tournee für das Jahr 2022 abgesagt. Ihre Absage hatte die Künstlerin im September 2021 via Instagram mitgeteilt: "Ich will nicht lange drum rumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben. Ich stehe zu meiner Aussage: Auf einem Nena-Konzert sind alle Menschen willkommen. Hier in unserem Land geht es derzeit in eine ganz andere Richtung, und ich mache da nicht mit."

In diesem Sommer, Ende Juli, hatte der MDR die Sängerin erstmals nach ihren kritischen Äußerungen wieder bei der Fernsehshow "Schlagercomeback" auftreten lassen – und dafür massiv Kritik geerntet. Mit keinem Wort sei der MDR im Sommer auf die "fragwürdigen Äußerungen" und "Aktionen" der Sängerin eingegangen, kritisierte etwa der Berliner Kurier den Sender am 26. Oktober.

Am 22. Oktober bot der MDR dem Popstar in der Fernsehshow "Das große Schlagerjubiläum 2022" zum zweiten Mal nach ihrer Regierungskritik eine Fernsehbühne. Seitdem kommen die Gemüter nicht mehr zur Ruhe. In der letzten Woche überschlug sich die Kritik an der Sängerin, am Showmaster Florian Silbereisen und am MDR. Neben einem Shitstorm in den sozialen Medien empörten sich auch Printmedien über den Auftritt.

Dem Berliner Kurier zufolge hätten der MDR und Silbereisen für den Auftritt der Sängerin einen "Megashitstorm" kassiert. Die Zeitung selbst warf Silbereisen und dem Mitteldeutschen Rundfunk vor, die Reputation der Künstlerin wiederherstellen zu wollen:

"Nena, die sich mit coronaverharmlosenden Äußerungen selbst ins Abseits manövriert hatte, soll rehabilitiert werden", so das Blatt.

Laut einem Social-Media-Kommentar sei die Sängerin "in den Schwurbelsumpf und vom Weg abgekommen."

In der Show hielten neben Silbereisen aber inzwischen auch einige Künstlerkollegen wie Antony Ross, Beatrice Egli und Thomas Anders offensichtlich zu der Sängerin, wie der MDR berichtete. In der Sendung gaben diese nämlich die Hinweise, die Moderator Silbereisen in der Sendung auf den Namen des "Überraschungsgastes" Nena brachten.

In Folge des Shitstorms bezog der MDR nun Stellung zu dem Auftritt der Sängerin, zu dem sie der Sender trotz bekannter "Schwurbelvorwürfe" eingeladen hatte. Ein Sprecher des Senders erklärte gegenüber dem Nachrichtenportal Watson.de, dass sie Popsängerin mit ihren freien Meinungsäußerungen nicht gegen geltendes Recht verstoßen habe: "Wir haben die Künstlerin Nena in die Sendung eingeladen, weil sie die erfolgreichste Sängerin dieses Landes ist. Im vergangenen Jahr hat sie sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert."

"Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Bestandteil einer pluralistischen Gesellschaft. Die Künstlerin Nena hat mit dieser Aussage nicht gegen geltendes Recht verstoßen", so der MDR-Sprecher.

Die Sängerin habe unterdessen bekannt gegeben, sie gedenke, zukünftig in keinen anderen Fernsehshows mehr aufzutreten zu wollen, sondern im Fernsehen nur noch bei Silbereisen zu gastieren:

"Das ist wahrscheinlich die einzige Fernsehshow, die ich noch in diesem Leben mache, denn die macht Spaß", zitierte der Merkur den Popstar.

In der Silbereisenshow hatte Nena als Überraschungsgast ihr Lied "Wunder geschehen" präsentiert. Darin heißt es unter anderem:

"Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen!"

Im Frühjahr 2023 startet ihre Tournee "Wir gehören zusammen". Die kommenden Konzerte seien bereits ausverkauft.

