Nena zu Corona-Regeln: "Die Frage ist nicht, was wir dürfen, sondern was wir mit uns machen lassen"

Wenn das #Ordnungsamt ein Konzert abbrechen will,weil Teilnehmer nicht in ihren "Boxen" bleiben,tags zuvor aber 10.000e beim #CSDBerlin2021 ohne Maske und dicht an dicht "gefeiert" haben,dann regt sich #Nena völlig zu recht auf. Im was für einem Zwangsland leben wir denn hier???