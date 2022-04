Ukraine vereinfacht Eheschließung: Heiraten nun auch via Zoom möglich

Was für viele Verlobte in Zeiten von Corona zur Notlösung wurde, ist in der Ukraine nun gesetzlich erlaubt: Das Justizministerium des Landes kündigte ein vereinfachtes Verfahren zur Registrierung der Ehe an. Künftig dürfen Paare auch virtuell heiraten.