Heiraten ist kein Spaß: Russische Region verbietet Lachen während Eheschließung

Die Standesämter des Gebietes Rostow haben allen Besuchern "lautes Sprechen, Ausrufe und Lachen" während der Eheschließung verboten. Ein entsprechender Erlass wurde auf dem offiziellen Informationsportal der Region veröffentlicht. "Bei einer Trauung in feierlicher Atmosphäre sind in den Räumen der Standesämter laute Gespräche (auch am Telefon), Ausrufe und Lachen nicht erlaubt", heißt es in dem Dokument, das am 17. Januar in Kraft getreten ist.

Außerdem ist es den Teilnehmern der Veranstaltung künftig untersagt, sich im Festsaal zu bewegen, den Saal während der Zeremonie zu betreten oder zu verlassen, zu essen, Alkohol zu trinken, Möbelstücke zu bewegen oder sonstige Handlungen vorzunehmen, die den Ablauf der Zeremonie stören könnten. In schmutzigen Schuhen und Kleidung darf man den Raum ebenfalls nicht betreten.

Die Leiterin der Abteilung Olga Isajenko sprach mit der Zeitung Komsomolskaja Prawda und erklärte, dass es solche Verbote schon immer gegeben habe, sie aber erst jetzt in die offiziellen Dokumente aufgenommen worden seien. Die Eheschließung sei zwar ein glücklicher Moment, aber die Zeremonie habe nichts Lustiges an sich. Der Standesamt sei ein Ort, an dem eine neue Familie gegründet wird. "In der Regel sind die Menschen von dem Ereignis bewegt, sie weinen womöglich sogar. Aber wenn die Menschen die Veranstaltung ernst nehmen, lacht sicher niemand", sagte sie. Ob die Teilnehmer weinen dürfen, wird in dem Dokument nicht explizit erwähnt.

