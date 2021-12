TikTok beliebteste Online-Plattform der Welt

Dieses Jahr hat sich eine neue Webseite, die in der Besucherzahl Google samt all seiner Dienste überholte, an die Spitze gekämpft. Hierbei handelt es sich um das chinesische soziale Netzwerk TikTok. Dies geht aus den Daten eines US-Cybersicherheitsunternehmens hervor.