Israel: Mohammed war beliebtester Jungenbabyname des Jahres

Mohammed war der häufigste Name, der neugeborenen Jungen in Israel im Jahr 2020 verliehen wurde. Dies geht aus den Daten des Israelischen Zentralbüros für Statistik hervor. Bei den Mädchen haben sich die Eltern am häufigsten für den Namen Maya entschieden.

Fast 2.400 Jungen in dem jüdischen Staat wurden im vergangenen Jahr nach dem Gründer des Islam, dem Propheten Mohammed, benannt, teilte das Israelische Zentralbüro für Statistik (CBS) am Dienstag mit. Der Name dürfte vor allem in der muslimischen Gemeinschaft des Landes vorherrschen. Den Daten des CBS zufolge machten Ende 2020 etwa 1,7 Millionen Muslime 18 Prozent der israelischen Bevölkerung aus.

Mohammed wird allgemein als der beliebteste männliche Name weltweit angesehen. Nach einigen Schätzungen tragen ihn rund 150 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Im Jahr 2020 war Mohammed der fünfthäufigste Babyname im Vereinigten Königreich, während er im Jahr zuvor auch in den USA unter der Top 10 zu finden war.

Was die jüdische Bevölkerung Israels betrifft, so waren die drei beliebtesten Jungennamen im vergangenen Jahr David, Lavi und Ariel. Der beliebteste Mädchenname des Landes im Jahr 2020 war Maya, der sowohl von der jüdischen als auch von der nicht-jüdischen Bevölkerung bevorzugt wurde. Maya bedeutet im Hebräischen und Arabischen "Quellwasser", im Griechischen und Lateinischen "Muttergöttin", ist aber auch in anderen Kulturen anzutreffen. So wird Maya zum Beispiel aus dem Sanskrit als "Illusion" übersetzt.

