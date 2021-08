Kanton Wallis: Nicht-geimpfte Schüler müssen Maske tragen

In der Schweiz sind die Sommerferien zu Ende gegangen. Im Kanton Wallis müssen Schüler an Gymnasien und Berufsschulen eine Gesichtsmaske tragen, wenn sie nicht geimpft, getestet oder genesen sind. Allerdings gibt es keine Zusagen für Testmöglichkeiten an den Schulen.