Zwei ukrainische Offiziere wegen Attentatsplan auf Selenskij festgenommen

Der ukrainische Sicherheitsdienst soll ein russisches Geheimdienstnetzwerk aufgedeckt haben, dessen Agenten ein Attentat auf Präsident Wladimir Selenskij und andere hochrangige ukrainische Politiker vorbereitet hatten. Zwei ukrainische Obersten aus der Staatsschutzabteilung wurden festgenommen.

Quelle: Sputnik

Der Sicherheitsdienst der Ukraine (SBU) hat am Dienstag zwei Obersten wegen Anschlagspläne gegen Wladimir Selenskij festgenommen. Ihren Namen nannte der Dienst nicht. Die beiden hochrangigen Offiziere seien für den Personenschutz ukrainischer Staatsoffizieller zuständig gewesen. Sie gehörten zu dem russischen Agentennetz, hinter dem die fünfte Abteilung der russischen Inlandsgeheimdienst FSB stehe, so der SBU. Die Verdächtigen hatten die Aufgabe, unter den Militärs, die Selenskijs Sicherheitsdienst nahestanden, Attentäter zu finden, die ihn dann als Geisel nehmen und töten sollten. Russischer Auslandsgeheimdienst: Washington sucht intensiv nach Ersatz für Selenskij Neben Selenskij sollten die Agenten ein Attentat auf den SBU-Chef Wassili Maljuk und den Leiter des Militärgeheimdienstes, Kirill Budanow (in Russland als Terrorist und Extremist eingestuft), verüben. Nach Angaben des SBU sollten die Agenten die Beamten ausspionieren und ihre Koordinaten dem FSB übermitteln. Ein Raketenangriff und dann eine Kamikaze-Drohne sollten das Gebäude zerstören, in dem sich einer der beiden Politiker aufhalten sollte. Eine weitere Rakete sollte unter anderem auch die Spuren des Drohneneinsatzes vernichten. Die Generalstaatsanwaltschaft klagte die Verdächtigen wegen Hochverrats an. Ihnen droht eine lebenslange Haftstrafe. Mehr zum Thema – Washington hat mit der Demontage Selenskijs begonnen

