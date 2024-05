Sprecher der ukrainischen Luftwaffe: F-16-Kampfjets könnten noch diesen Monat eintreffen

Kiew könnte die in den USA hergestellten F-16-Kampfjets irgendwann nach dem 5. Mai erhalten, aber der genaue Zeitplan ist noch nicht klar, sagte ein Sprecher der ukrainischen Luftwaffe. Er warnte jedoch davor, sich zu große Hoffnungen zu machen.

Quelle: AFP © Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP

Nach Angaben eines hochrangigen ukrainischen Militärs könnten die in den USA hergestellten F-16-Kampfjets bereits in diesem Monat in der Ukraine eintreffen. Weißes Haus: "Die Ukraine hat nicht genug ausgebildete F-16-Piloten" Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Ilja Jewlasch, sagte am Mittwoch im ukrainischen Fernsehen, dass Kiew die erste Ladung der modernen Kampfjets nach dem orthodoxen Osterfest erhalten könnte, das dieses Jahr am 5. Mai gefeiert wird. Er warnte jedoch davor, sich zu große Hoffnungen zu machen. "Wir stellen keine Vermutungen über die Zukunft an, denn das Datum wurde schon mehrmals geändert. Deshalb warten wir ab", so Jewlasch. Der Beamte betonte, dass der Zeitplan für die F-16-Lieferungen nicht in der Hand der Ukraine liege und dass das Kiewer Militär "mit dem arbeiten wird, was ihm zur Verfügung gestellt wird". Später, in einem Interview mit der Zeitung Ukrainskaja Prawda, erklärte Jewlasch, dass die Formulierung "nach Ostern" eine längere Zeitspanne umfassen könne. Er merkte an, dass Kiew die Kampfflugzeuge so schnell wie möglich erhalten wolle, und versprach, eine Ankündigung zu machen, sobald sie eintreffen. Er fügte hinzu, dass ukrainische Piloten derzeit in Dänemark und den USA für den Einsatz der Jets ausgebildet werden. Im März erklärte die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren, dass die erste Ladung von F-16-Kampfjets aus Dänemark in diesem Sommer in der Ukraine eintreffen werde. Dieser Zeitplan wurde auch vom ukrainischen Außenminister Dmitri Kuleba bestätigt, der allerdings einräumte, dass sowohl für die Piloten als auch für das Bodenpersonal mehr Ausbildung erforderlich sei. Ukrainische Beamte haben zugegeben, dass der Betrieb der F-16 mit ernsthaften praktischen Schwierigkeiten verbunden sein wird. Vergangenen Monat sagte Jewlasch, dass der Bau von Bunkern für die Jets "kolossale Mittel" erfordere, und fügte hinzu, dass Kiew versuchen werde, die Flugzeuge auf andere Weise vor Angriffen zu schützen, zum Beispiel indem es sie auf verschiedene Flugplätze verteile. Medienbericht: Kiew schickt 71-jährigen Seniorensoldaten zur NATO-Ausbildung nach Deutschland Im Jahr 2023 kündigten westliche Länder die Bildung einer internationalen Koalition an, um der Ukraine bei der Beschaffung der in den USA entwickelten F-16 zu helfen. Dabei war geplant, Kiew mit mehreren Dutzend Flugzeugen auszustatten. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte jedoch im vergangenen Herbst, die F-16 würden zwar die militärischen Fähigkeiten der Ukraine verbessern, seien aber kein "Allheilmittel", das die Situation auf dem Schlachtfeld drastisch verändern könne. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, dass die F-16 nichts am Ausgang des Konflikts ändern würden, und versprach, dass das russische Militär die Flugzeuge ebenso wie andere ukrainische Waffen zerstören werde. Mehr zum Thema ‒ Das sechste Auge: Dänemark als Steigbügelhalter der US-Interessen

