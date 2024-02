Weißes Haus: "Die Ukraine hat nicht genug ausgebildete F-16-Piloten"

Das Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive lag nicht an mangelnden Waffenlieferungen aus den USA, erklärte der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses. F-16 Kampfjets hätten auch nichts geändert, da die Ukraine nicht über ausreichende Piloten verfüge.

Quelle: Gettyimages.ru © Tom Reynolds / U.S. Air Force / Getty Images

Die frühzeitige Lieferung von US-Kampfflugzeugen hätte den Verlauf der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive im Sommer nicht verändert. Denn es gebe nicht genügend ausgebildete Piloten, die sie hätten fliegen können, so der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan. Dänische Streitkräfte bilden ukrainische Piloten an F-16 aus In einem Gespräch mit ABC News am Sonntag widersprach Sullivan der Darstellung, das Weiße Haus habe der Ukraine nicht genug "Kriegsgerät" zur Verfügung gestellt, um an der Front erfolgreich zu sein. "Der Gedanke, dass wir keine große Menge an Ressourcen und Fähigkeiten mobilisiert haben, um sie an die Ukrainer zu liefern, ist einfach nicht stichhaltig", sagte Sullivan auf die Frage, ob Washingtons schrittweises Vorgehen bei der Lieferung moderner Waffen für die mangelnden Fortschritte der Ukraine auf dem Schlachtfeld verantwortlich sei. Dazu erklärte er: "Wenn man sich ansieht, was die Vereinigten Staaten der Ukraine in diesem Kampf insgesamt zur Verfügung gestellt haben, dann ist es eine unglaubliche Menge an Material, das schneller und in größerem Umfang geliefert wurde als erwartet". "Es gibt zusätzliche Kapazitäten, die sich die Ukrainer gewünscht haben, darunter die F-16", führte er weiter aus. Schließlich seien die USA zwar bereit, die Jets zur Verfügung zu stellen, doch die eigentliche Herausforderung für die Ukraine bestehe darin, "dass es nicht viele Piloten gibt, die diese Flugzeuge fliegen können." Kiew hat wiederholt um westliche Kampfflugzeuge gebeten. Sie würden benötigt, um russische Luftangriffe abzuwehren. Im August erlaubten die USA Dänemark und den Niederlanden, der Ukraine F-16-Kampfflugzeuge zu schenken. Die ersten Lieferungen sollen noch in diesem Jahr erfolgen. Die NATO-Mitgliedsstaaten einigten sich außerdem darauf, eine Koalition zu bilden, um die Ukrainer im Umgang mit den westlich gefertigten Flugzeugen zu schulen. Moskau warnte indessen vor einer gefährlichen Eskalation, da einige F-16-Modifikationen Atombomben tragen können. Der Kreml kündigte an, die Jets in der Ukraine zu zerstören, falls sie dort eintreffen sollten. Mehr zum Thema - In der Ukraine kein gutes Geld schlechtem Geld hinterherwerfen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.