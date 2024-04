Gérard Depardieu wieder auf freiem Fuß – Prozess im Oktober

Der am Montagmorgen in Paris festgenommene russisch-französische Schauspieler Gérard Depardieu ist wieder auf freiem Fuß. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass der Prozess gegen ihn im Oktober beginnen soll.

Quelle: Gettyimages.ru © Onur Coban/Anadolu Agency

Am Montagmorgen wurde der Schauspieler Gérard Depardieu von den Ermittlern vorgeladen, bevor er wegen sexueller Übergriffe in den Räumlichkeiten des 3. Bezirks der Pariser Kriminalpolizei in Polizeigewahrsam genommen wurde, wie RT DE bereits berichtete. Der Schauspieler wurde vernommen, weil zwei Frauen ihn beschuldigt hatten, sie berührt zu haben. Laut einem seiner Anwälte wurde die Inhaftierung von Gérard Depardieu am späten Montagnachmittag wieder aufgehoben. Die Pariser Staatsanwaltschaft gab am Abend bekannt, dass der Schauspieler im Oktober 2024 wegen sexueller Übergriffe vor Gericht gestellt werden soll. "Am Ende seines Polizeigewahrsams im 3. Bezirk der Kriminalpolizei wurde Gérard Depardieu eine Vorladung vor das Strafgericht ... wegen sexueller Übergriffe ausgehändigt, die möglicherweise im September 2021 zum Nachteil von zwei Opfern bei den Dreharbeiten zum Film 'Les volets verts' begangen wurden", erklärte die Staatsanwaltschaft. New York: Gericht hebt Urteil gegen Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung auf Wie berichtet wurde, hatte eine Produktionsdesignerin behauptet, dass sie während der Dreharbeiten zum Film "Les volets verts" im Jahr 2021 von Depardieu sexuell belästigt und bedrängt worden sei. Eine Regieassistentin beschuldigt den Schauspieler der Belästigung an einem Set bereits im Jahr 2014. Depardieu, der im Dezember seinen 75. Geburtstag feierte, hat alle Vorwürfe gegen ihn stets bestritten. In einem offenen Brief, der im Oktober letzten Jahres in Le Figaro veröffentlicht wurde, erklärte Gérard Depardieu, dass er "seine Wahrheit" sagen wolle und versicherte, dass er "niemals, niemals" eine Frau missbraucht habe. Er schrieb damals: "Dem Medientribunal, dem Lynchmord, der mir zugefügt wurde, habe ich nur mein Wort entgegenzusetzen." Mehr zum Thema - Gérard Depardieu in Paris festgenommen

