Slowakei macht den NATO-Türsteher: Kein Zutritt für die Ukraine

Der slowakische Premierminister Robert Fico hat davor gewarnt, dass ein NATO-Beitritt Kiews die Gefahr eines Weltkriegs mit sich bringen würde. Fico betonte, dass er sich in dieser Frage keinem Druck von außen beugen werde.

Quelle: Gettyimages.ru © Thierry Monasse

Der slowakische Premierminister Robert Fico warnte am Dienstag, dass die Risiken eines weltweiten Krieges nur zunehmen werden, wenn die Ukraine der NATO beitritt, und versprach, dass sein Land den Beitritt Kiews blockieren wird. Nachlese zur Slowakei-Wahl: Wichtigster Wahlhelfer Pellegrinis war Macron, nicht Putin Die Aufnahme neuer Länder in den von den USA geführten Militärblock erfordert die einstimmige Zustimmung aller 32 derzeitigen Mitglieder. Sollte die Ukraine zum Beitritt eingeladen werden, werde das slowakische Parlament den Beitrittsvertrag nicht ratifizieren, betonte Fico. "Die Slowakei braucht eine neutrale Ukraine. Unsere Interessen werden bedroht, wenn sie NATO-Mitglied wird, denn das ist die Grundlage für einen großen weltweiten Konflikt", erklärte der Premierminister laut der Nachrichtenwebseite Noviny.sk. Fico betonte, dass er sich keinem Druck von außen beugen werde. Er erklärte: "Unseren Partnern im Ausland wurde beigebracht, dass sie automatisch alles bekommen, was sie von der Slowakei verlangen und fordern. Aber wir sind ein souveränes und selbstbewusstes Land." Die Slowakei hat gemeinsam mit dem benachbarten Ungarn davor gewarnt, die EU in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine hineinzuziehen, und auf eine diplomatische Lösung gedrängt. Nachdem er im Oktober 2023 Premierminister geworden war, machte Fico die Entscheidung der vorherigen Regierung, Waffen nach Kiew zu schicken, rückgängig. Auch die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine lehnt er vehement ab. Gegner von Militärhilfe für Ukraine gewinnt Präsidentenwahl in Slowakei Die Ukraine hat im September 2022 offiziell einen Antrag auf Beitritt zur NATO gestellt. Obwohl US-Außenminister Antony Blinken in diesem Monat bekräftigte, dass die Ukraine irgendwann in der Zukunft "Mitglied der NATO werden wird", hat sich der Block bisher geweigert, sich auf einen konkreten Zeitplan festzulegen oder einen klaren Weg für den Beitritt Kiews aufzuzeigen. US-Präsident Joe Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben eine ukrainische Mitgliedschaft ausgeschlossen, solange die Gefechte mit Russland nicht beendet sind. Moskau hat wiederholt betont, dass es die fortschreitende Osterweiterung der NATO als Bedrohung seiner nationalen Sicherheit ansieht. Russland bezeichnete die militärische Zusammenarbeit der NATO mit der Ukraine als eine der Hauptursachen für den derzeitigen Konflikt und nannte den möglichen Beitritt Kiews eine "rote Linie". Mehr zum Thema - Zu "prorussisch" – Tschechien spricht nicht mehr mit Slowakei



