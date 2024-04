Transfer nach Russland: Gazprom löst zwei Unternehmen in den Niederlanden auf

Der Konzern Gazprom liquidiert zwei niederländische Tochterfirmen, darunter eine, die mit der Gasförderung auf Sachalin verbunden ist. Berichten zufolge sei die Entscheidung freiwillig gefallen und die Aktiva seien bereits nach Russland verlegt worden.

Quelle: Sputnik © RIA Novosti / Maksim Blinow

Wie die Nachrichtenagentur Interfax mit Bezugnahme auf die Gazprom Holding berichtet, werden zwei niederländische Unternehmen der Gazprom-Gruppe, die Gazprom Sakhalin Holdings B.V. und Gazprom Finance B.V., "freiwillig liquidiert". Erstere Gesellschaft besaß Gazproms Anteil an dem Betreiber des Erdgas-Großprojekts Sachalin-2 auf der Insel Sachalin. Sämtliche Vermögenswerte, die in den niederländischen Unternehmen verbucht waren, wurden "rechtzeitig in die russische Gerichtsbarkeit übertragen", berichten die Medien. Das Fachportal Neftegaz.ru erklärt die Situation wie folgt: "Im Juni des Jahres 2021 teilte Russlands Außenministerium den Niederlanden die Kündigung des Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Verhinderung der Steuerhinterziehung bei Einkommens- und Vermögenssteuern mit. Das damals geltende Abkommen sah recht attraktive Steuerbedingungen vor und ermöglichte den Abzug von Gewinnen aus Russland bei einem Steuersatz von effektiv 2 bis 3 Prozent. In mehreren Verhandlungsrunden versuchte Russland mit dem niederländischen Finanzministerium eine Novellierung des Abkommens zu erreichen, um die Quellensteuer auf 15 Prozent für Dividenden und Zinsen zu erhöhen. Es wurden dabei ähnliche Bedingungen vorgeschlagen wie die, die bereits mit Zypern, Luxemburg und Malta vereinbart worden waren. Die Verhandlungen verliefen erfolglos, und das Abkommen trat gemäß den Vertragsbestimmungen am 1. Januar des Jahres 2022 außer Kraft." Zunehmende Gasimporte aus Russland: Kasachstan verdoppelt zugleich Öllieferungen nach Deutschland Zuvor hatten russische Medien berichtet, dass Gazprom nach der Kündigung des Doppelbesteuerungsabkommens mit den Niederlanden die Rückführung ausländischer Beteiligungen in die russische Gerichtsbarkeit prüft. Bereits im Jahr 2021 berichtete die Nachrichtenagentur Interfax: "Die Kapazitäten derwirtschaftlichenSonderverwaltungsbezirke (in Kaliningrad oder auf der Insel Russki) können für die Neuregistrierung ausländischer Holdings genutzt werden. Karen Oganjan, der Leiter der Abteilung Steuerpolitik, erklärte, das Unternehmen habe sich seit langem auf die Kündigung des Doppelbesteuerungsabkommens vorbereitet: 'Es war kein Donnerschlag', sagte er, und das Ziel der Konzernleitung sei es, 'finanzielle Verluste für unser Unternehmen zu verhindern'." Mehr zum Thema - Gazprom-Chef: Gasnachfrage in Europa wird künstlich zerstört

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.