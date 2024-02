Attal: "Russland ist eine direkte und unmittelbare Bedrohung für Frankreich auf allen Ebenen"

Frankreichs Premierminister Gabriel Attal führt den Verlust französischer Stellungen in der Sahelzone auf eine "Destabilisierung" durch Russland zurück. Mit Beginn des Ukraine-Konflikts sei Russland zu einer Bedrohung für Frankreich geworden.

Quelle: Gettyimages.ru © Sean Gallup

Russland sei angesichts seiner Handlungen seit Beginn des Ukraine-Konflikts zu einer Bedrohung für Frankreich geworden, sagte der französische Premierminister Gabriel Attal am Mittwoch im Senat und verteidigte damit den früheren Vorschlag von Präsident Emmanuel Macron, möglicherweise westliche Truppen in die Ukraine zu schicken. Im Einsatz gegen Huthi: Deutsche Fregatte schießt irrtümlich auf Drohne eines Verbündeten Macrons Äußerungen erfolgten nach einem Treffen der Geldgeber der Ukraine am Montag in Paris. Es sei kein Konsens über die Aussicht auf die Entsendung von Bodentruppen zur Unterstützung Kiews erzielt worden, sagte er gegenüber der Presse. Der französische Präsident versprach jedoch, nichts unversucht zu lassen, um sicherzustellen, dass Russland in der Ukraine nicht gewinnt. Auf Fragen im französischen Senat zu den Äußerungen betonte Attal, dass Russland seine Haltung gegenüber Frankreich im Laufe des Konflikts verschärft habe. Er beschuldigte Moskau, "falsche Informationen" zu verbreiten und Destabilisierungsversuche und "Cyberangriffe" zu unternehmen. Laut Attal: "Die Realität ist, dass Russland eine direkte und unmittelbare Bedrohung für Frankreich auf allen Ebenen darstellt." Er betonte, dass die Äußerungen des französischen Staatschefs "verantwortungsbewusst" seien, und schloss sich Macrons Ansicht an, dass die militärische Hilfe für die Ukraine aufgestockt werden müsse, wobei er erklärte, dass dieser möglicherweise von Truppen gesprochen habe, die die Kiewer Armee technisch unterstützen und nicht kämpfen sollen. Attal deutete an, dass ein solcher Einsatz auch die Ausbildung ukrainischer Truppen in der Boden-Luft-Abwehr oder den Schutz "bestimmter Grenzen" umfassen könnte. Doch französische Truppen in die Ukraine? Regierungschef Attal legt nach Anfang Februar unterzeichneten Paris und Kiew einen bilateralen Sicherheitspakt, ähnlich den Abkommen der Ukraine mit Deutschland und Großbritannien. Das Abkommen enthielt zwar keine eindeutigen militärischen Verpflichtungen, aber Macron versprach Kiew weitere 3 Mrd. € an Finanzhilfen bis zum Jahr 2024 sowie eine "Zusammenarbeit" bei der Produktion von Artillerie. Im Monat zuvor hatte Macron angekündigt, dass Frankreich der Ukraine 40 zusätzliche SCALP-EG-Langstrecken-Marschflugkörper und "Hunderte Bomben" zur Verfügung stellen werde. Die Raketen – ein britisch-französisches Gemeinschaftsprojekt, das von den Briten "Storm Shadow" genannt wird – wurden nach Angaben Moskaus bei Langstreckenangriffen im Donbass eingesetzt, um russische Zivilisten zu töten. Russland behauptet, die westliche Militärhilfe für die Ukraine werde den Verlauf des Konflikts nicht ändern, sondern lediglich das Ende hinauszögern und unnötige Todesopfer fordern. Mehr zum Thema - Liveticker Ukraine-Krieg: Kiew bestätigt Eliminierung von Sabotagegruppe durch russische Einheiten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.