Im Einsatz gegen Huthi: Deutsche Fregatte schießt irrtümlich auf Drohne eines Verbündeten

Im Roten Meer hat die Fregatte Hessen irrtümlich auf die Drohne eines Verbündeten geschossen. Es ist schon bekannt, dass Kampfdrohnen der USA in der Region unterwegs sind, die nichts mit dem jüngsten Einsatz im Roten Meer zu tun haben.

Die Bundeswehr-Fregatte Hessen hat bei ihrem Einsatz im Roten Meer unwissentlich auf eine Drohne eines verbündeten Landes geschossen. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums teilte am Mittwoch mit, dass das deutsche Kriegsschiff bereits am Montag eine Drohne im Einsatzgebiet gesichtet habe, die zunächst keiner der verbündeten Nationen zugeordnet werden konnte. Rotes Meer: Fregatte Hessen vereitelt zwei Angriffe durch Huthi-Drohnen Daraufhin habe die Hessen versucht, diese Drohne abzuschießen, was aber nicht gelungen sei. "Der Fall hat sich insofern aufgelöst, als es keine Drohne war, die feindlich war, wie sich aber erst im Nachhinein herausgestellt hat." Welchem Land diese Drohne im Nachhinein zugeordnet wurde, sagte der Sprecher nicht. Er betonte aber ausdrücklich, dass es vor dem Beschuss eine Abfrage der Hessen bei allen verbündeten Nationen gegeben habe, bei der kein Land eine eigene Drohne im Einsatzgebiet gemeldet habe. Erst später stellte sich dann heraus, dass es sich um eine nicht gemeldete Drohne handelte. Es ist allgemein bekannt, dass Kampfdrohnen der USA in der Region unterwegs sind, die nichts mit dem Einsatz im Roten Meer zu tun haben. Kurz zuvor wurde berichtet, dass die zum Schutz von Handelsschiffen eingesetzte Fregatte Hessen am Dienstagabend erstmals einen Angriff der aus dem Jemen agierenden Huthi-Bewegung abgewehrt und zwei Drohnen abgeschossen hat. Die mit Iran verbündete Huthi will mit den Angriffen von Handelsschiffen im Roten Meer ein Ende des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen erzwingen. Mehr zum Thema - Naher Osten: Ein neuer und wahrer Arabischer Frühling naht

