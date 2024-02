Polnischer General: Ukrainische Männer für Verteidigung nach Hause schicken

Nach einem Vorschlag des polnischen Generals Waldemar Skrzypczak sollte Polen männliche Flüchtlinge aus der Ukraine im wehrfähigen Alter wieder in die Ukraine abschieben. Dort würden sie für die Landesverteidigung gebraucht. Man solle dies in Kooperation mit anderen EU-Regierungen umsetzen, hieß es aus Polen.

© The presidential office of Ukraine / via Global Look Press

Quelle: www.globallookpress.com © The presidential office of Ukraine / via Global Look Press

Der polnische General Waldemar Skrzypczak, ehemaliger Oberkommandierender der polnischen Landstreitkräfte, schlägt vor, dass Polen männliche ukrainische Flüchtlinge im wehrdienstfähigen Alter wieder zurück in ihre Heimat abschieben sollte. Sie müssten in der Ukraine die militärische Landesverteidigung gegen Russland unterstützen, heißt es in einem Bericht des Nachrichtenportals BNN vom Mittwoch. BNN bezog sich dabei auf ein Interview, das der General bereits am 23. Januar dem polnischen Radiosender TOK FM gegeben hatte. Darin habe Skrzypczak erklärt, die Ukraine müsse dringend ihre Bürger im Ausland mobilisieren, um auf die eskalierende Situation zu reagieren.

Laut den Interviewäußerungen des hochrangigen Militärs bestehe ein sofortiger Handlungsbedarf. Skrzypczak zufolge könne die Ukraine ab Frühlingsbeginn sowohl in defensiven als auch in offensiven Operationen zu kämpfen haben. Dafür brauche man dringend mehr Soldaten.

Um die ethisch umstrittene Entscheidung, Flüchtlinge in ein Kriegsgebiet zurückzuschicken, leichter vertreten zu können, machte der General einen weitergehenden Vorschlag. Seine Lösung bestehe darin, nicht allein zu handeln, sondern andere EU-Regierungen einzubeziehen, in denen Ukrainer Zuflucht gefunden hatten, darunter neben Warschau in Paris und in Prag, gab BNN die Vorschläge des polnischen Generals wieder.

Seit Beginn der speziellen Militäroperation Russlands in der Ostukraine sind rund 6,5 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen. Unter den Flüchtlingen, die innerhalb Europas geflohen waren, gibt es 650.000 Männer im wehrpflichtigen Alter. Die vorgeschlagene Massenabschiebung solle nach Auffassung des polnischen Generals diese potenziellen Soldaten in die Ukraine zurückführen.

Sowohl hinsichtlich der praktischen Umsetzung als auch in Bezug auf moralische Bedenken gibt es Kritik am Vorschlag von Skrzypczak. Es sei eine "gewaltige" Herausforderung, unwillige Männer in effektive Soldaten zu verwandeln, kommentierte das Nachrichtenportal selbst diesen Vorschlag. Außerdem wäre es für Polen von wirtschaftlichem Nachteil, wenn die ukrainischen Männer das Land so schnell wieder verlassen würden.

Mehr zum Thema - "Eid dem Volk, nicht der Regierung": Warum ehemalige ukrainische Soldaten für Russland kämpfen